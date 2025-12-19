Бельский высказался о пиве на стадионах с учетом детской аудитории

Александр Бельский заявил о необходимости учитывать присутствие детей при обсуждении возможного разрешения продажи пива на футбольных аренах Санкт-Петербурга. По его словам, формат матчей изменился. Об этом пишет ТАСС.
Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал инициативу возможного возвращения продажи пива на спортивные объекты. Он отметил, что современный футбол в городе воспринимается как семейное мероприятие.
По его словам, на трибунах присутствует значительное количество семей с детьми, что требует отдельного подхода к вопросу. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 1 января 2005 года. Исключение применялось в период проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Против отмены действующего запрета ранее выступили Российский футбольный союз, Российская премьер-лига, Министерство спорта. Аналогичную позицию обозначили Министерство здравоохранения, федеральный проект "Трезвая Россия".
Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
