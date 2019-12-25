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В четверг в Петербурге зафиксировали пробки в 4 балла
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

В четверг в Петербурге зафиксировали пробки в 4 балла

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Машины буквально стоят на участке от Новочеркасского проспекта до Брантовской дороги.

В четверг, 17 декабря, в Северной столице зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Пробка зафиксировали на шоссе Революции. Также затор образовался на участке от Свердловской набережной до проспекта Металлистов. 

Также в центре Северной столице "красные участки" зафиксированы на Садовой улице, на набережной реки Мойки и на  улице Ломоносова. 

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Просвещения подростки на Renault Duster застряли в бетоне, а затем протаранили чужое авто.

Фото: яндекс.карты

Теги: дорожные новости, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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