На проспекте Просвещения подростки на Renault Duster застряли в бетоне, а затем протаранили чужое авто

После случившегося нарушители скрылись с места ДТП.

В ночь на 17 декабря в Выборгском районе Петербурга произошла авария, виновниками которой стали подростки, усевшиеся в машину марки Renault Duster. В сети появилось видео с места происшествия.

Странное вождение молодых людей могли наблюдать жители дома №14/2 на проспекте Просвещения из окон своих картин. По словам одного из очевидцев, сначала подростки налетели на бетонный камень, ограждающий парковку. Сами они съехать с него не смогли, на помощь пришел прохожий. Потом молодые люди попытались уехать, но так как водить не умеют, врезались в бампер другой иномарки, сдавая назад. В результате горе-водители не стали дожидаться правоохранителей и уехали с места ДТП.

"Надеюсь, они никого по пути не сбили где-то", - написал очевидец "ВКонтакте"

Ранее мы писали, что авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Добров