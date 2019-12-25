Авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду

Судя по данным "Яндекс.Карт", движение по участку затруднено.

Вечером в среду, 16 декабря, петербуржцы поделились в соцсетях кадрами с места ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Козлова.

Сообщается, что проезд по участку затруднен.

Объезд через карман по левую руку или по правой стороне пролезть можно уточнил свидетель.

В комментариях горожане выразили негодование о затруднительном проезде по проспекту.

То асфальт как американские горки положили

сетуют петербуржцы.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Ранее мы писали, что "Лада Гранта" зацепила припаркованные авто на проспекте Науки.

Фото: vk.com/spb_today