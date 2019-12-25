Авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду

Вечером в среду, 16 декабря, петербуржцы поделились в соцсетях кадрами с места ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Козлова.
Сообщается, что проезд по участку затруднен.
Объезд через карман по левую руку или по правой стороне пролезть можно
уточнил свидетель.
В комментариях горожане выразили негодование о затруднительном проезде по проспекту.
То асфальт как американские горки положили
сетуют петербуржцы.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Ранее мы писали, что "Лада Гранта" зацепила припаркованные авто на проспекте Науки.
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.