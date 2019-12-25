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Авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду
Сегодня, 19:50
77
smirenny

Авария на пересечении Ветеранов и Козлова практически остановила движение по проезду

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Судя по данным "Яндекс.Карт", движение по участку затруднено.

Вечером в среду, 16 декабря, петербуржцы поделились в соцсетях кадрами с места ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Козлова. 

Сообщается, что проезд по участку затруднен. 

Объезд через карман по левую руку или по правой стороне пролезть можно

уточнил свидетель.

В комментариях горожане выразили негодование о затруднительном проезде по проспекту.

То асфальт как американские горки положили

 сетуют петербуржцы. 

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что "Лада Гранта" зацепила припаркованные авто на проспекте Науки.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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amezulin
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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