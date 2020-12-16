"Лада Гранта" зацепила припаркованные авто на проспекте Науки

Петербуржцы предполагают, что движение трамваев у парка Бенуа будет затруднено.

Вечером в среду, 16 декабря, на проспекте Науки произошла авария, сообщил очевидец в соцсетях и поделился видеозаписью с регистратора.

На кадрах видно, что "Ладу Гранту" резко занесло, из-за чего водитель не справился с управлением, зацепил припаркованные авто и выехал на трамвайные пути. Очевидец предположил, что трамваи у парка Бенуа встанут в пробку. Официальной информации о произошедшем пока нет.

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Видео: vk.com/spb_today