Прокуратура проверит семью из Мурино, где мать избивает своих дочерей

Сейчас девочки находятся в больнице с многочисленными ссадинами.

Всеволожская городская прокуратура организовала проверку после госпитализации двух девочек с побоями. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

13 декабря в полицию Ленобласти обратилась женщина и заявила, что ее 37-летняя дочь регулярно избивает своих малолетних дочек 9 и 14 лет. По словам заявительницы, женщина ведет асоциальный образ жизни. Во избежание конфликтов девочкам приходится прятаться в подъезде.

В настоящий момент дети находятся в больнице с многочисленными ссадинами. Во время разговора с полицейскими они признались, хотят жить с бабушкой.

Проверка показала, что мать уже привлекалась к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Расследование продолжается.

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