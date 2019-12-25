В Петербурге спасают жизнь грудничку с проломленной головой

Четырехмесячного малыша транспортировали из Выборга.

Во вторник, 15 декабря, в детскую областную больницу Петербурга привезли четырехмесячного мальчика из Выборга. У ребенка диагностировали тяжелые травмы головы, в том числе, перелом теменной кости. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам матери ребенка, 11 декабря у него начались судороги. Женщина вызвала скорую помощь, мальчика увезли в выборгскую больницу. В настоящий момент малыш находится в травматологии нейрохирургии, врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизни.

Стражи порядка выясняют обстоятельства травмирования ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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