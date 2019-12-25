Спасатели полчаса тушили квартиру на Будапештской. Она могла вспыхнуть из-за ребенка

В жилой квартире загорелись постельные принадлежности, сообщили в МЧС.

Спасатели полчаса тушили квартиру на Будапештской улице в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, сообщение о пожаре поступило 13 декабря в 18:26. Выяснилось, что в однокомнатной квартире дома 104, корпус 2, загорелись постельные принадлежности у кровати.

В 19:05 пожар был ликвидирован, с возгоранием боролись две единицы техники и девять человек личного состава МЧС.

По данным Piter.tv, причиной возгорания могла стать детская неосторожность. Ребенок, проживавший с бабушкой, совершил поджог внутри квартиры. По предварительной информации, он и его пожилая родственница надышались угарным газом и попали в больницу.

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Фото: Piter.tv