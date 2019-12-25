О птице, попавшей в беду, рассказали неравнодушные горожане.

Из ледяного плена в Финском заливе сотрудники МЧС спасли чайку. Об этом рассказали в соцсетях ведомства по Петербургу 13 декабря. О птице, попавшей в беду, рассказали неравнодушные горожане. О чайке, которая застряла во льдах Финского залива, рассказали горожане 9 декабря. На вызов ответили в пожарно-спасательной части № 51.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что птица вмёрзла в лёд и не может самостоятельно выбраться из ледяного плена. Хвост и лапы пернатого обросли толстым слоем наледи. Спасатели забрали чайку в часть и отогрели, а затем выпустили в естественную среду обитания. – написали спасатели.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники МЧС в Петербурге спасали застрявшего в заборе лабрадора, который вышел на прогулку.

Фото: Instagram / @mchs_st_petersburg