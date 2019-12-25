В Петербурге сотрудники МЧС спасали застрявшего в заборе лабрадора

Лабрадор гулял на улице и решил перелезть через забор.

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге сотрудники МЧС спасли любознательного лабрадора. Видеозапись спасения появилась в соцсетях.

Как оказалось, собака пыталась просунуть голову между прутьями забора, а в итоге она застряла и жалобно скулила. Спасатели МЧС помогли псу освободиться из оков.

К счастью, собака не пострадала.

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Фото: pixabay