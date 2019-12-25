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В Петербурге сотрудники МЧС спасали застрявшего в заборе лабрадора
Сегодня, 14:00
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сотрудники МЧС спасали застрявшего в заборе лабрадора

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Лабрадор гулял на улице и решил перелезть через забор.

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге сотрудники МЧС спасли любознательного лабрадора. Видеозапись спасения появилась в соцсетях. 

Как оказалось, собака пыталась просунуть голову между прутьями забора, а в итоге она застряла и жалобно скулила. Спасатели МЧС помогли псу освободиться из оков.

К счастью, собака не пострадала. 

Ранее мы сообщали о том, что за рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

Теги: мчс, спасли собаку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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