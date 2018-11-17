За рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата

В минувшую субботу, 13 декабря, в Северной столице неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась 38-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что за рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии ездят на автомобиле Opel и стреляют из автомата.
Как оказалось, автомобиль принадлежал женщине, муж которой продал охолощённый автомат неизвестному, а покупатель решил проверить оружие на работоспособности. К счастью, мужчина стрелял в воздух.
Возбуждено уголовное дело.
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Фото: pixabay
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