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За рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

За рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата

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Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

В минувшую субботу, 13 декабря, в Северной столице неизвестные в неадекватном состоянии открыли огонь из автомата. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 38-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что за рынком "Юнона" неизвестные в неадекватном состоянии ездят на автомобиле Opel и стреляют из автомата.

Как оказалось, автомобиль принадлежал женщине, муж которой продал охолощённый автомат неизвестному, а покупатель решил проверить оружие на  работоспособности. К счастью, мужчина стрелял в воздух. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе загорелась квартира. Есть погибшие.

Фото: pixabay

Теги: петербуржцы стреляли из автомата, рынок юнона стрельба, юнона
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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