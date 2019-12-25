В Кировском районе загорелась квартира. Есть погибшие 

Из дома спасатели эвакуировали 6 человек.

В воскресенье, 13 декабря, в Кировском районе Петербурга в жилой квартире вспыхнуло пламя. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Плжар произошел в доме на улице Подводника Кузьмина.

Горит квартира, скорая подъезжает одна за другой, 4 пожарных машины на месте пишут очевидцы в соцсетях.

Источник в экстренных службах рассказал Piter.TV, что сигнал о пожаре поступил на пульт в 7 утра. Пламя охватило 4-комнатную квартиру. Пожарные экстренно эвакуировали 6 человек. Однако в результате возгорания погибли три человека.

Ранее мы сообщали о том, что "дрифтующий" Range Rover снес знак и машину в Петербурге. Виновник ДТП на Заневском проспекте скрылся с места происшествия. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк