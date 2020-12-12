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"Дрифтующий" Range Rover снес знак и машину в Петербурге

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Знак пешеходного перехода был снесен.

Виновник ДТП на Заневском проспекте скрылся с места происшествия. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

На кадрах видно, как обе машины влетают в дорожные знаки, но на расстоянии друг от друга. Одно из них ― белое авто ― является такси. Очевидец утверждает, что водитель черного автомобиля "вылетел из переулка и сбил машину", а также то, что виновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Официальной информации об аварии пока не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тепловоз задел инкассаторскую машину в Невском районе. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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