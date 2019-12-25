Тепловоз задел инкассаторскую машину в Невском районе

Вечером 12-го декабря в Невском районе локомотив во время движения "коснулся" инкассаторской машины. Инцидент произошел на территории вагонного участка №8, который принадлежит ОАО "РЖД". Об этом Piter.TV узнал от источника.
По предварительным данным, водитель "Форда" следовал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло касательное столкновение с тепловозом. Обошлось без пострадавших.
Движение поездов перекрыли в обе стороны.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на перекрестке Ярослава Гашека и Будапештской каршеринг снес светофор по вине иномарки.
Фото: Piter.TV
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