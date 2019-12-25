  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тепловоз задел инкассаторскую машину в Невском районе
Сегодня, 19:15
118
nadezhda_sib

Тепловоз задел инкассаторскую машину в Невском районе

0 0

Движение поездов в обе стороны перекрыли.

Вечером 12-го декабря в Невском районе локомотив во время движения "коснулся" инкассаторской машины. Инцидент произошел на территории вагонного участка №8, который принадлежит ОАО "РЖД". Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, водитель "Форда" следовал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло касательное столкновение с тепловозом. Обошлось без пострадавших. 

Движение поездов перекрыли в обе стороны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на перекрестке Ярослава Гашека и Будапештской каршеринг снес светофор по вине иномарки. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, инкассатор, поезд, тепловоз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии