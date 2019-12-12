На перекрестке Ярослава Гашека и Будапештской каршеринг снес светофор по вине иномарки

Никто из автомобилистов и пешеходов не пострадал.

Во втором часу дня в субботу, 12 декабря, на перекрестке улиц Ярослава Гашека и Будапештской произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, столкнулись каршеринговое авто и "Тойота".

В результате удара арендованную машину вынесло на тротуар, где она снесла ограждение и светофор. Как рассказал в комментариях в соцсетях сам автомобилист, ехавший на каршеринге, виновником ДТП оказалась иномарка, за рулем которой, судя по всему, сидел пожилой петербуржец. "Тойота" неожиданно выскочила из-за попутной машины, и пострадавшие водители не успели друг друга увидеть.

Аварийный комиссар сказал, второй раз видит, что карш не виноват) Дед на королле без вопросов признал вину. Я спокойно ехал, он из-за машины выскочил, мы оба не видели друг друга. рассказал водитель каршеринга

Несмотря на значительные повреждения автомобилей, оба водителя остались целы. По словам автолюбителя на арендованном авто, обоим сберег здоровье пристегнутый ремень безопасности. К счастью, никто из пешеходов на тротуаре тое не пострадал.

Ранее мы рассказывали, как два "Хендая" не поделили перекресток Ленинского и Доблести.

Фото, видео: Максим Силюк, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"