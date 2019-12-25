Два "Хендая" не поделили перекресток Ленинского и Доблести

Есть пострадавшие.

Около 10 утра в пятницу, 11 декабря, на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Доблести столкнулись два "Хендая": "Туссан" и "Солярис". Как рассказали в соцсетях очевидцы аварии, машины не поделили дорогу.

Как именно произошло ДТП, пока неизвестно – официального комментария по поводу случившегося еще не поступало. Очевидцы отметили, что в обеих машинах были дети, но пострадали они или взрослые – тоже неясно, однако "Фонтанка" сообщила о госпитализации двоих человек с травмами средней тяжести.

По словам автомобилистов, троллейбусы на этом участке стояли не менее часа, другие машины объезжали аварию очень медленно. На момент публикации новости движение на перекрестке восстановилось: сервис Яндекс.Пробки не показал заторов.

Фото: Анна Воронцова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"