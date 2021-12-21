Космический аппарат NASA "Юнона" записал звуки спутника Юпитера. Об этом рассказали официальные представители американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике. В NASA объяснили, что устройство смогло запечатлеть на аудиозаписи магнитные волны, порождаемые луной Юпитера Ганимедом.
Сотрудники Лаборатории реактивного движения NAS рассказали, что зонд Juno записал аудио еще 7 июня 2021 года. Это произошло во время 34-го по счету облета Ганимеда. Сигналы фиксировались благодаря использованию системы Waves. Она может настраивается на электромагнитное излучение планеты Юпитера. Для получения звуковой информации частота волн должна быть направлена в диапазон.
Напомним, что во время полета аппарат приблизился к Ганимеду на 1038 километров. "Юнона" двигалась со скоростью 67 тысяч километров в час. В рамках записи ученые уделили внимание повышению частоты. Оно объясняется специалистами переходом зонда из одной части магнитосферы в другую. В частности, эффект может обуславливаться переходом с ночной стороны луны Юпитера на дневную.
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Фото и видео: YouTube / JPLraw
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