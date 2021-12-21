Аудио сделано во время облета устройства вокруг Ганимеда летом текущего года.

Космический аппарат NASA "Юнона" записал звуки спутника Юпитера. Об этом рассказали официальные представители американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике. В NASA объяснили, что устройство смогло запечатлеть на аудиозаписи магнитные волны, порождаемые луной Юпитера Ганимедом.

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NAS рассказали, что зонд Juno записал аудио еще 7 июня 2021 года. Это произошло во время 34-го по счету облета Ганимеда. Сигналы фиксировались благодаря использованию системы Waves. Она может настраивается на электромагнитное излучение планеты Юпитера. Для получения звуковой информации частота волн должна быть направлена в диапазон.

Напомним, что во время полета аппарат приблизился к Ганимеду на 1038 километров. "Юнона" двигалась со скоростью 67 тысяч километров в час. В рамках записи ученые уделили внимание повышению частоты. Оно объясняется специалистами переходом зонда из одной части магнитосферы в другую. В частности, эффект может обуславливаться переходом с ночной стороны луны Юпитера на дневную.

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Фото и видео: YouTube / JPLraw