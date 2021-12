SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

В космос отправились 52 микроаппарата.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками программы Starlink. Трансляция мероприятия велась на официальном канале оператора. Известно, что на орбиту земли аппараты выведет Falcon 9. Старт ракете был дан с территории космической площадки, расположенной на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг (находится в штате Калифорния). Запуск носителя произведен в 04:42 по местному времени - Восточного побережья США (в 15:42 по московскому времени).

Известно, что миссия отправит на околоземную орбиту 52 микроаппарата. Предыдущий запуск состоялся при участии 48 спутников. Мероприятие прошло на космодроме мыса Канаверал в штате Флорида в начале декабря.

Напомним, что первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась компанией в девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Он должен в автоматическом режиме самостоятельно плавно опуститься в районе акватории Тихого океана, на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Falcon 9 с космической лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал.

Фото и видео: SpaceX