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Falcon 9 с космической лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал
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Falcon 9 с космической лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал

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Станция Imaging X-ray Polarimetry Explorer изучит магнитные поля.

Ракета-носитель Falcon 9 с космической лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал. Об этом рассказали представители компании-оператора SpaceX в собственном Twitter-аккаунте. Они пояснили, что объект Imaging X-ray Polarimetry Explorer нужен для исследования космического пространства. Запуск на орбиту Земли состоялся в 01:00 час (время Восточного побережья США). По московскому времени - в 09 часов утра 9 декабря.

Известно, что IXPE представляет из себя обсерваторию. Ее стартовая масса - 325 кг. Станция обладает тремя одинаковыми телескопами. Одной из задач лаборатории будет мониторинг источников рентгеновских лучей. Полученные сведения дают аналитикам новые знания о свойствах магнитных полей в нейтронных звездах и других небесных телах. Реализации миссии оценивается в NASA около 188 млн долларов.

Rocket Lab запустила ракету с двумя спутниками.

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Теги: falcon 9, nasa, spacex, канаверал, космос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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