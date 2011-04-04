На орбиту отправились новые объекты системы BlackSky.

Американская компания Rocket Lab запустила ракету с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли. Об этом рассказали представители пресс-службы космической корпорации. Известно, что старт ракеты-носителя был дан с территории полуострова Махия, расположенного в Новой Зеландии. Запуск осуществлен в 13:02 по местному времени (в 03:02 по московскому времени).

Будут развернуты 11-й и 12-й спутники BlackSky низкоорбитальной группировки. пресс-служба Rocket Lab

Напомним, что свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года. Тогда попытка оказалась неудачной. В результате груз так и не был доставлен на околоземную орбиту. С тех пор компании удалось запустить в космос более сотни объектов.

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Фото и видео: Youtube/Rocket Lab