Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС

Японцы Юсака Маэдзава и Едзо Хирано будут на МКс через 6 часов.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пассажирским кораблем "Союз МС-20" отправила японских туристов к Международной космической станции. В состав экипажа вошли японские туристы и российский космонавт Александр Мисуркин. На орбитальную станцию Россия доставит бизнесмена Юсаку Маэдзаву и его личного помощника Едзо Хирано. Спустя девять минут после старта ракета вышла на суборбитальную траекторию. Весь полет до МКС займет шесть часов. Стыковка запланирована на 16:41 по московскому времени. На планету экипаж вернется 20 числа.

Напомним, что на МКС космические путешественники будут участвовать в научной программе станции, а также заниматься операциями, которые им предлагают пользователи социальных сетей из списка 100 things you want MZ to do in space!. Туристы снимут свою деятельность на камеру, после чего выложат ролик на YouTube.

Стоит уточнить, что корабль отправил на МКс новогодние подарки для космонавтов и астронавтов, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космическом пространстве блюда японской кухни. Маэдзава и Хирано - первые за за 12 лет турист, которые летят на "Союзе" на МКС.

На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома".

Фото и видео: Youtube/Роскосмос ТВ