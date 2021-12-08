Старт ракеты к МКС будет дан в 10:30 утра 8 декабря.

На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома". Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей" в собственном Telegram-канале. Известно, что российские космонавты и японский астронавт покинули территорию гостиницы под музыкальное сопровождение коллектива "Земляне". При этом первый куплет был исполнен на русском языке. Обновленную версию популярного трека записал дуэт Deai, в котором выступают певица Нацуки Сугавара и Виталий Сунцев.

Напомним, что все экипажи, отправляющиеся на Международную космическую станцию с космодрома Байконур на российских кораблях "Союз", традиционно под "Траву у дома" выходят из гостиницы. После этого члены экипажа рассаживаются по автобусам, которые отправляют их на примерку скафандров, а далее - к ракете.

Старт нового "Союза" ожидается в 10:38 по московскому времени 8 декабря. На ракете-носителе "Союз-2.1а" к МКС отправятся японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Действия будет контролировать эксперт Александр Мисуркин. Стыковка "Союза МС-20" с орбитальной станцией ожидается в 16:41 по местному времени. Космонавты вернутся на планету 20 декабря.

Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

