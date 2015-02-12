Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС

Российский сегмент успешно пристыковался к МКС.

Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на Международной космической станции. Российские специалисты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между "Наукой" и пристыковавшимся к нему узловым модулем (УМ).

Шкаплеров и Дубров перешли в новый российский модуль МКС — "Причал". Люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22:39 по московскому времени. пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к МКС в 18:19 по московскому времени вечером 26 ноября. Ранее аппарат совершил двухдневный полет до орбитальной станции. Дмитрий Рогозин уточнил, что стыковка с объектом проведена успешно в штатном режиме. В составе МКС "Прогресс М-УМ" останется около двух месяцев.

Напомним, что модуль "Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей. За счет нового сегмента Россия получила возможность стыковать со станцией новый космический корабль "Орел", который будет использоваться для полетов на Луну.

Госдума приняла закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры.

Фото и видео: Twitter / Роскосмос

