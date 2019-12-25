Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту

Модуль будет лететь до МКС двое суток.

Последний российский модуль для Международной космической станции "Причал" доставили на орбиту. Специалисты "Роскосмоса" уточнили, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" и новым модулем выведен на орбиту Земли. Старт был дан с территории космодрома "Байконур". Известно, что "Причал" станет последним элементом, который Москва введет в состав собственного сегмента на орбитальной станции. К МКС "Причал" будет лететь двое суток.

Напомним, что пока "Прогресс" будет лететь, на станции от Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" отстыкуется корабль "Прогресс МС-17". Операция намечена на 25 ноября. Космический корабль должен забрать с собой проставку пассивного стыковочного аппарата. Это позволит экспертам освободить место для приближающегося "Причала". Корабль "Прогресс М-УМ" после доставки нового модуля для российского сегмента МКС, останется в космическом пространстве ещ около месяца. Он должен быть отстыкован, сведен с орбиты и затоплен 22 декабря.

Известно, что кроме "Причала" грузовой космический корабль доставит на станцию более 700 килограммов различных грузов.. Речь идет о ресурсной аппаратуре и расходных материалах.

Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом.

Фото: "Роскосмос"

