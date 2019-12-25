Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом

Антон Шкаплеров опубликовал таблицы с точным временем, когда МКС будет заметна с Земли.

Российский космонавт рассказал, когда Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом. На собственной странице в социальной сети "Вконтакте" Антон Шкаплеров объяснил, что орбитальный аппарат можно будет увидеть с планеты по вечерам в ноябре и декабре.

Привет, друзья! На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов МКС. Антон Шкаплеров, космонавт

Эксперт уточнил, что заметить МКС в небе будет не так сложно, так как по яркости она может соперничать с Юпитером и Венерой. При пролете по небосводу с запада на восток быстрое движение орбитальной станции обратит на себя внимание любопытных. При этом при помощи телескопа поймать МКС будет сложно, так как она быстро движется. Согласно размещенным таблицам, заметить МКС можно будет с 21 ноября по 8 декабря. Космонавт подготовил таблицы с точным временем.

"Роскосмос" показал лунное затмение.

Фото: Вконтакте / Космонавт Антон Шкаплеров

