Госдума приняла закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры

Сергей Гаврилов рассказал о новых полномочиях государственной космической корпорации.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий единообразный подход к механизму выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Представитель профильного комитета ГД по земельным и имущественным отношениям, а также вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал о причинах одобрения документа.

Согласно действующему регулированию, государственная корпорация "Роскосмос" была не вправе выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения корпорации и подведомственных ей организаций. Сергей Гаврилов, депутат Госдумы РФ

Парламентарии дали компании необходимые разрешения. Данные меры ускорят планы по строительству и введение объектов в работу. Законопроект соответствует национальной цели по реализации программы "Космическая деятельность России".

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