Рогозин: осколки сбитого спутника не опасны для МКС

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для Международной космической станции. В Минобороны продолжают следить за осколками успешно ликвидированного нерабочего космического аппарата "Целина-Д". Такой информацией эксперт поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".
За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки они не затрагивают безопасность МКС.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Специалист напомнил о том, что во время тестирования эффективности противоспутникового оружия остаются обломки. Однако ранее моделирование ситуации позволило военным минимизировать угрозу для планеты и общества. Успешные испытания состоялись 15 ноября.
"Роскосмос" получил средства на строительство спутников.
Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
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