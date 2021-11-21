  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
127
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рогозин: осколки сбитого спутника не опасны для МКС

0 0

Минобороны РФ следит за разбросанными фрагментами "Целина-Д" после успешного испытания противоспутникового оружия.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для Международной космической станции. В Минобороны продолжают следить за осколками успешно ликвидированного нерабочего космического аппарата "Целина-Д". Такой информацией эксперт поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки они не затрагивают безопасность МКС.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Специалист напомнил о том, что во время тестирования эффективности противоспутникового оружия остаются обломки. Однако ранее моделирование ситуации позволило военным минимизировать угрозу для планеты и общества. Успешные испытания состоялись 15 ноября.

"Роскосмос" получил средства на строительство спутников.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
 

Теги: дмитрий рогозин, космос, мкс, роскосмос, целина-д
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии