Рогозин: осколки сбитого спутника не опасны для МКС

Минобороны РФ следит за разбросанными фрагментами "Целина-Д" после успешного испытания противоспутникового оружия.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для Международной космической станции. В Минобороны продолжают следить за осколками успешно ликвидированного нерабочего космического аппарата "Целина-Д". Такой информацией эксперт поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки они не затрагивают безопасность МКС. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Специалист напомнил о том, что во время тестирования эффективности противоспутникового оружия остаются обломки. Однако ранее моделирование ситуации позволило военным минимизировать угрозу для планеты и общества. Успешные испытания состоялись 15 ноября.

"Роскосмос" получил средства на строительство спутников.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

