"Роскосмос" получил средства на строительство спутников

Дмитрий Рогозин объяснил, на что пойдут дополнительные средства.

"Роскосмос" получил дополнительные средства на строительство спутников. Об этом в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" рассказал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Специалист уточнил, что на текущей неделе профильное ведомство получило 5,7 млрд рублей, которые пойдут на данную статью расходов. Он добавил, что государство выделило деньги из резервного фонда страны.

На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Гость программы напомнил Владимиру Соловьеву о том, что госкорпорации необходимы средства на формирование космической группировки аппаратов. В первую очередь речь идет о метеоспутниках и спутниках дистанционного зондирования планеты. На полученные деньги "Роскосмос" создаст несколько "Ресурсов" и "Метеоров".

Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

