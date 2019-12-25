Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор

Участникам хищения 404 млн рублей на космодроме "Восточный" вынесли приговор. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ. Известно, что подозреваемыми по делу проходили сотрудники бывшего "Спецстроя" и других подрядчиков. Все фигуранты получили тюремные сроки от 4 до 5,5 лет в колонии.
Бывшие руководитель "Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" Евгений Ермолаев, а также исполняющий обязанности главы "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров, генеральный директор Ольга Зугаева и Сергей Поливанов признаны виновными в растрате и отмывании денежных средств нелегальным путем.
Своей вины соучастники в ходе следствия не признали. Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой – в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову - в виде 4 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима.
пресс-служба СК РФ
Следователи полагают, что в период 2012-2013 годов еще один организатор аферы, бывший и.о. начальника "ГУ СДА при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин оказался причастен к растрате 124,9 миллиона рублей. Деньги якобы ушли на исполнение договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства объекта. Далее эти средства были легализованы через поступление их на счета компаний-однодневок. Существует и второй преступный эпизод "Команда"растратила еще 280 миллионов рублей , а деньги отмывал Поливанов.
Рогозин опубликовал видео с роботом космодрома Восточный.
Фото: Piter.tv
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