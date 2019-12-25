В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на Морской набережной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в субботу в 21.58 на Морской набережной. В полицию сообщили очевидцы. Они заявили, что на набережной трое неизвестных стреляют из автоматов.

В итоге полицейские задержали жителя Волгоградской области 1986 года рождения. У него обнаружен автомат СХ-АК-103. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать.

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