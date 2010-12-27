Цимбалинский мост от безысходности обклеили мемами

Жители Купчино устали ездить по разбитому мосту.

Автомобилисты решили еще раз напомнить о полуразрушенном Цимбалинском мосте властям. Больше всего они ждут помощи от бывшего жителя Купчино Дмитрия Медведева, поэтому обклеили путепровод мемами с премьером.

Таким необычным образом петербуржцы высмеяли поверхностный ремонт моста, соединяющего Невский и Фрунзенский районы города. На плакатах красовались надписи "Димон, ты с Белы Куна", "На низком профиле поехал в Купчино" и многое другое.

Стоит отметит, что мост не так давно ремонтировали. Перед закрытием на реконструкцию, власти обещали сделать его четырехполосным. На деле за 2 года, что путепровод был закрыт, дорожники только заменили дорожное покрытие, которое очень быстро пришло в негодность.

Напомним, ранее Piter.tv сообшал, что Албин извинился за неудобства перед жильцами дома на Ремесленной.