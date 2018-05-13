Албин извинился за неудобства перед жильцами дома на Ремесленной

Людей пообещали пересилить.

Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга принес извинения за доставленные неудобства жителям дома на Ремесленной, 5. По распоряжению Георгия Полтавченко начнется оперативное обследование жилых помещений.

Людей, нежелающих жить рядом с мостом Бетанкура, было решено отселить. Албин отметил, что поскольку не все жильцы хотят переезжать, работа будет вестись индивидуально. Какие варианты предложат хозяевам квартир, пока не сообщается.

Напомним, что "неудобства" люди начали испытывать с начала стройки моста на Серном острове. Дом буквально начал трещать по швам, подвал затопило, а все вокруг было ограждено заборами. Люди жаловались на постоянный шум с территории стройки.

Видео: Piter.tv

Фото: Twitter / Игорь Албин