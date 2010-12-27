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С 10 сентября для пешеходов закроют Цимбалинский мост
Сегодня, 12:13
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nadiputintseva
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С 10 сентября для пешеходов закроют Цимбалинский мост

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На путепроводе будут обновлять тротуар.

В понедельник, 10 сентября,  на Цимбалинском мосту временно перекроют пешеходное движение. Как сообщили в пресс-службе Смольного, на путепроводе будут производится работы по обновлению тротуара.

Ранее  была проведена техническая экспертиза, в ходе которой было выявлено, что необходимо демонтировать старые конструкции и заменить их на новые. Также стало известно, что тротуар для удобства пешеходов  расширят на 1 метр. В каком режиме будет осуществляться движение автотранспорта на период проведения ремонтных работ, сообщат после разработки и согласования схемы организации дорожного движения в сентябре 2018 года.

Напомним, что путепровод соединяет улицы Цимбалина и Белы Куна. Ранее Piter.tv писал, что цимбалинский мост от безысходности обклеили мемами.

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Теги: смольный , цимбалинский мост
Категории: Новости СПб

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