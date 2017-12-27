В Приморском районе обнаружили труп, сидящий на обочине около дерева

На теле не было замечено признаков насильственной смерти.

В ночь на 10 января в Приморском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп мужчины, который облокотился на дерево на обочине дороги. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Местный житель заметил неподвижный силуэт примерно в три часа ночи. Мужчина сидел на обочине неподалеку от дома №10 по Репищевой улице. Когда прохожий подошел поближе, он понял, что сидящий не только не двигается, но и не дышит. После этого на место происшествия вызвали скорую.

Прибывшие медики не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти. Рядом с телом следов борьбы обнаружено не было. Труп на вид 50-летнего мужчины отправили в морг для установления точной причины смерти.