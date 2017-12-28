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В Шушарах со стройки пропали рабочие из Северной Кореи
Сегодня, 9:29
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lesjasap
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В Шушарах со стройки пропали рабочие из Северной Кореи

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В Шушарах иностранцев разыскивают уже неделю.

Как стало известно, в Петербурге со стройки пропали два рабочих из Северной Кореи. Мужчин не видели уже неделю. Сообщается, что последний раз они появлялись во время получения заработной платы.
 
Иностранцы трудились на Вишерской улице, 6 в Шушарах. Они работали бетонщиками на ООО “Генеральное строительное общество “Пхеньян”. Два 38-летних мужчины покинули территорию стройки в районе семи часов вечера 2 января. 
 
Известно, что общежитие для сотрудников находится в полукилометре от места работы. Однако, там они так и не появились. Директор компании подал заявление о пропаже людей спустя неделю после исчезновения персонала. 
 
Выяснилось, что корейцы ушли пьяными после корпоратива. У первого при себе было 15 тысяч, у второго - 12 тысяч рублей. В настоящее время пропавших разыскивают правоохранительные органы.
Теги: вишерская улица , зарплата , пропажа людей , рабочие , северная корея , стройка , шушары
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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