В Шушарах со стройки пропали рабочие из Северной Кореи

В Шушарах иностранцев разыскивают уже неделю.

Как стало известно, в Петербурге со стройки пропали два рабочих из Северной Кореи. Мужчин не видели уже неделю. Сообщается, что последний раз они появлялись во время получения заработной платы.

Иностранцы трудились на Вишерской улице, 6 в Шушарах. Они работали бетонщиками на ООО “Генеральное строительное общество “Пхеньян”. Два 38-летних мужчины покинули территорию стройки в районе семи часов вечера 2 января.

Известно, что общежитие для сотрудников находится в полукилометре от места работы. Однако, там они так и не появились. Директор компании подал заявление о пропаже людей спустя неделю после исчезновения персонала.

Выяснилось, что корейцы ушли пьяными после корпоратива. У первого при себе было 15 тысяч, у второго - 12 тысяч рублей. В настоящее время пропавших разыскивают правоохранительные органы.