На Фучика задержали автомобиль с вооруженными мигрантами

Во Фрунзенском районе полиция остановила подозрительный транспорт, в котором оказались мигранты с битами и оружием.

Во Фрунзенском районе правоохранительные органы задержали иномарку с подозрительными мигрантами. В салоне машины оперативники обнаружили бейсбольные биты, оружие и черные шапки с прорезями на глазах.

Сообщается, что “Мазду” коричневого цвета остановили на улице Фучика около дома номер 6. Инспектора ДПС заинтересовались машиной в половину третьего ночи 10 января. В легковушке находилось пятеро граждан Узбекистана 21-27 лет. Документы оказались только у водителя транспортного средства.

Представители закона решили обыскать автомобиль. При осмотре они нашли 4 биты, 2 травматических пистолета и шапки с прорезями для глаз. Подозрительные личности были направлены в пятый отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что оперативники выяснили, что иномарка принадлежит ранее судимому мужчине, которого обвиняли в хранении наркотиков и нарушению ПДД с тяжкими последствиями для здоровья человека.