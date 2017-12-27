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На Фучика задержали автомобиль с вооруженными мигрантами
Сегодня, 9:44
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lesjasap
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На Фучика задержали автомобиль с вооруженными мигрантами

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Во Фрунзенском районе полиция остановила подозрительный транспорт, в котором оказались мигранты с битами и оружием.

Во Фрунзенском районе правоохранительные органы задержали иномарку с подозрительными мигрантами. В салоне машины оперативники обнаружили бейсбольные биты, оружие и черные шапки с прорезями на глазах. 
 
Сообщается, что “Мазду” коричневого цвета остановили на улице Фучика около дома номер 6. Инспектора ДПС заинтересовались машиной в половину третьего ночи 10 января. В легковушке находилось пятеро граждан Узбекистана 21-27 лет. Документы оказались только у водителя транспортного средства. 
 
Представители закона решили обыскать автомобиль. При осмотре они нашли 4 биты, 2 травматических пистолета и шапки с прорезями для глаз. Подозрительные личности были направлены в пятый отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 
 
Отметим, что оперативники выяснили, что иномарка принадлежит ранее судимому мужчине, которого обвиняли в хранении наркотиков и нарушению ПДД с тяжкими последствиями для здоровья человека.
Теги: бейсбольные биты , купчино , мигранты , оружие , узбекистан , улица фучика , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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