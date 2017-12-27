В Купчине "Призовая тумба" пошла по капотам автовладельцев

"Призовая тумба" нашла нового хозяина.

Во Фрунзенском районе Культурной столицы деревянная тумба, которую местные жители с улицы Турку окрестили "призовой" нашла нового хозяина, сообщили 10 января в группе "Подслушано в Купчино" в социальной сети "ВКонтакте".

В минувший вторник тумбу в подарок оставили на лобовом стекле автомобиля Toyota RAV4 за то, что автовладелец припарковался, перекрыв другие машины и единственный проезд к домам. Как оказалось, сегодня счастливым обладателем тумбы стал автомобиль "КИА", который перекрыл въезд в гараж на той же улице.

Пользователи соцсетей назвали новый вид мести непорядочным автолюбителям эстафетой "передай другому". Хозяин "КИА" назвал неизвестных "ювелирами", так как на капоте авто не осталось ни царапины.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано в Купчино"