Все происшествия в Санкт-Петербурге за 6 февраля: фото и видео

Канал Piter.tv подготовил для вас ежедневную подборку всех происшествий за последние 24 часа.

6 февраля Санкт-Петербург потихоньку начал оправляться от разбушевавшейся стихии, которая почти не прекращалась с воскресенья. Сегодня жители города постарались быть чуточку осторожнее на дорогах, видимо, поэтому снизилось количество зафиксированных ДТП в городе и области. Однако это не значит, что их не было вовсе. Сегодня в области произошла страшная авария, унесшая жизни 9 человек.

Также в Ленобласти появилась угроза наводнения. Не обошлось и без пожаров. Специально для вас мы собрали все происшествия за день в один материал.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 6 февраля

1. В Колпине перекрыли Загородную улицу из-за угрозы наводнения. Уровень воды превысил критическую отметку в 420 см. Представители власти Колпинского района просят автомобилистов и пешеходов быть осторожными и выбирать пути обхода данного участка.

2. Ночью на КАД произошла массовая авария с снегоуборочной техникой, фурой и легковушками. виновником ДТП стал водитель снегоуборочной машины. он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в “Вольво”. Через несколько минут еще один автомобиль “припарковался” в спецтехнику - “VW Passat”. Спустя некоторое время список участников аварии пополнился многотонником.

3. В Ленобласти из-за столкновения с грузовиком погибли девять пассажиров микроавтобуса. Сообщается, что по неизвестной причине водитель общественного транспорта выехал на встречную полосу. Там его неудачно “встретила” фура. Пассажиры и шофер микроавтобуса погибли на месте от полученных травм.

4. На улице Бабушкина под утро пожарные тушили трехкомнатную квартиру. На месте работали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет. Появились фото и видео с места страшного ДТП под Тихвином

5. В Петербурге на Купчинской остановлено движение трамваев из-за ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Купчинской и Пловдивской. По словам очевидцев в момент сталкновение был снесен светофор на трамвайные рельсы. В результате, на указанном участке остановлено движение трамваев в обе стороны.

6. Три синие машины столкнулись в Гатчине: появилось видео. столкнулись "Жигули", "Рено Логан" и еще одна легковушка. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что два автомобиля уперлись бамперами в третий. По предварительной версии "Рено" не справился с управлением и оказался на встречке, где в него врезались, ехавшие по своей полосе машины.

7. В Петербурге мать сбежала из ресторана, оставив в нем двоих детей. В ресторан на Московском проспекте вошла женщина с двумя малышами. Около половины девятого вечера она покинула помещение, оставив детей одних. Спустя час после побега клиентки, сотрудники “Двух палочек” вызвали полицию.

8. Видео крупного пожара: в Петербурге загорелся автосервис. в Санкт-Петербурге 6 февраля на улице Тамбасова №5 загорелся автосервис. По словам очевидцев, удалось обойтись без пострадавших. Однако по кадрам видеозаписи, которым поделились читатели Piter.tv. видно, насколько сильный пожар.

9. Петербуржцы делятся фото и видео с огромными сосулями на крышах зданий. Петербуржцы недовольны качеством уборки Петербурга от "неожиданно" выпавшего снегопада. Конкретные опасения у жителей Северной столицы вызывают огромные сосули на зданиях. В социальных сетях пользователи выкладывают фотографии и видеозаписи огромных глыб льда, свисающих с крыш.

10. Петербуржец избил припаркованное авто ватрушкой на глазах у сына. В минувшее воскресенье житель Петербурга вместе со своим маленьким сыном не смог пройти мимо припаркованного автомобиля, потому что ему показалось, что он стоит в неположенном месте. Мужчина на глазах своего ребенка побил машину тюбингом, а позже вернулся и поцарапал.