Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 17:06
0
nadiputintseva
611
Код вставки плеера

Петербуржец избил припаркованное авто ватрушкой на глазах у сына

0
 
 

Позже злоумышленник вернулся и расцарапал чужую машину острым предметом.

В минувшее воскресенье житель Петербурга вместе со своим маленьким сыном не смог пройти мимо припаркованного автомобиля, потому что ему показалось, что он стоит в неположенном месте. Мужчина на глазах своего ребенка побил машину тюбингом, а позже вернулся и поцарапал.

Хозяйка авто рассказала, что ее автомобиль был припаркован вдоль поляны, а тротуар находился в 10 шагах справа. Предположительно, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что автомобиль встал у него на пути. Проходя мимо он решил на глазах сына побить машину ватрушкой, а потом подключил к этому заняиию и ребенка.

Спустя несколько секунд злоумышленник вернулся уже один и нанес на кузов кроссовера 8 глубоких царапин. Хозяйка авто лично разыскивает вспыльчивого "пешехода". В полицию девушка не обращаться не стала.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: автомобильное хулиганство , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5