Петербуржец избил припаркованное авто ватрушкой на глазах у сына

Позже злоумышленник вернулся и расцарапал чужую машину острым предметом.

В минувшее воскресенье житель Петербурга вместе со своим маленьким сыном не смог пройти мимо припаркованного автомобиля, потому что ему показалось, что он стоит в неположенном месте. Мужчина на глазах своего ребенка побил машину тюбингом, а позже вернулся и поцарапал.

Хозяйка авто рассказала, что ее автомобиль был припаркован вдоль поляны, а тротуар находился в 10 шагах справа. Предположительно, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что автомобиль встал у него на пути. Проходя мимо он решил на глазах сына побить машину ватрушкой, а потом подключил к этому заняиию и ребенка.

Спустя несколько секунд злоумышленник вернулся уже один и нанес на кузов кроссовера 8 глубоких царапин. Хозяйка авто лично разыскивает вспыльчивого "пешехода". В полицию девушка не обращаться не стала.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург