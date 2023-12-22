Пешеход выстрелил водителю в глаз из газового пистолета в Приморском районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Коломяжском проспекте неизвестный выстрелил в глаза водителю из предмета, похожего на газовый пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место нарядом опертивников установлено, что на проезжей части у 48-летнего водителя Hyundai Solaris произошел конфликт с пешеходом, который произвел один выстрел из предмета похожего на газовый пистолет в область головы оппонента. Хулигану на вид 35-40 лет, 175-180 см, был одет в красную куртку.

Пострадавший обратился в больницу и был отпущен после осмотра с химическим ожогом коньюктивы I степени в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала стрелявших по окнам на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV