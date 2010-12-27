Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Колпине перекрыли Загородную улицу из-за угрозы наводнения
Сегодня, 8:50
6
lesjasap
2873

В Колпине перекрыли Загородную улицу из-за угрозы наводнения

0
 
 

В Колпинском районе ожидается наводнение около Загородной улицы.

Как стало известно, в Колпинском районе перекрыли Загородную улицу. Причиной такого решения стала угроза наводнения: река Нева вышла из берегов. Напомним, что ранее администрации района пришлось закрыть доступ к Нижней Ижорской улице в поселке Усть-Ижоре. 
 
Сообщается, что уровень воды превысил критическую отметку в 420 см. Представители власти Колпинского района просят автомобилистов и пешеходов быть осторожными и выбирать пути обхода данного участка. 
Теги: загородняя улица , колпино , колпинский район , наводнение , нева , нева вышла из берегов , река
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

      Сегодня 11:32

      Аверина Ирина ,  Колпино и Купчино - склоняется. Это норма языка, которая не менялась с царских времен.

      В советское время пролетарии и низы стали говорить "В Купчино, в Колпино", но даже тогда это было ошибкой.

      А настоящие знатоки и интеллигенция - всегда склоняли.

      0
    Сегодня 9:10

    Крепитесь, теперь это нормы русского языка. В Купчине уже бастовали, а мы в Парголове просто плачем.

    -0
    Сегодня 9:07

    В КОЛПИНО. Вы хотя бы аттестат о среднем образовании проверяйте. И чтобы там не ниже 4 было по русскому и литературе.

    -0
      Сегодня 11:33

      Ханова Алиса ,  Нет. В Колпине.

      Увы, но просто перечитайте учебники русского языка. Хотя бы школьные. И краеведение питерское настоящее, 19 века.

      0
    Сегодня 9:02

    В КолпинЕ, Боже мой, давайте я лучше буду тексты писать

    -0

Новости на эту тему

Загрузка...
5