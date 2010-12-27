В Колпине перекрыли Загородную улицу из-за угрозы наводнения

В Колпинском районе ожидается наводнение около Загородной улицы.

Как стало известно, в Колпинском районе перекрыли Загородную улицу. Причиной такого решения стала угроза наводнения: река Нева вышла из берегов. Напомним, что ранее администрации района пришлось закрыть доступ к Нижней Ижорской улице в поселке Усть-Ижоре.

Сообщается, что уровень воды превысил критическую отметку в 420 см. Представители власти Колпинского района просят автомобилистов и пешеходов быть осторожными и выбирать пути обхода данного участка.