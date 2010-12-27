В Колпине перекрыли Загородную улицу из-за угрозы наводнения

Как стало известно, в Колпинском районе перекрыли Загородную улицу. Причиной такого решения стала угроза наводнения: река Нева вышла из берегов. Напомним, что ранее администрации района пришлось закрыть доступ к Нижней Ижорской улице в поселке Усть-Ижоре.
Сообщается, что уровень воды превысил критическую отметку в 420 см. Представители власти Колпинского района просят автомобилистов и пешеходов быть осторожными и выбирать пути обхода данного участка.
Пора за такие ошибки редактора и автора рублём наказывать.
Аверина Ирина , Колпино и Купчино - склоняется. Это норма языка, которая не менялась с царских времен.
В советское время пролетарии и низы стали говорить "В Купчино, в Колпино", но даже тогда это было ошибкой.
А настоящие знатоки и интеллигенция - всегда склоняли.
Крепитесь, теперь это нормы русского языка. В Купчине уже бастовали, а мы в Парголове просто плачем.
В КОЛПИНО. Вы хотя бы аттестат о среднем образовании проверяйте. И чтобы там не ниже 4 было по русскому и литературе.
Ханова Алиса , Нет. В Колпине.
Увы, но просто перечитайте учебники русского языка. Хотя бы школьные. И краеведение питерское настоящее, 19 века.
В КолпинЕ, Боже мой, давайте я лучше буду тексты писать