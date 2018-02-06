Видео крупного пожара: в Петербурге загорелся автосервис

В Петербурге загорелся автосервис на улице Тамбасова №5.

В Санкт-Петербурге 6 февраля на улице Тамбасова №5 загорелся автосервис. По словам очевидцев, удалось обойтись без пострадавших. Однако по кадрам видеозаписи, которым поделились читатели Piter.tv. видно, насколько сильный пожар.

Рабочие автосервиса незамедлительно покинули помещение, теперь они ожидают прибытия специальных служб. Стоит заметить, что вблизи пожара припаркованы автомобили, которые могут получить повреждения. Кроме того, мужчинам приходится ждать помощи на улице при снегопаде и температуре -8.

Известно, что в 12.44 в службу "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тамбасова, дом 5, лит. Н. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 12.53.

Выявлено, что в здании автосервиса загорелись обстановки на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени в 13.10 пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.

На место выехала Передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой осуществят замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ.

Видео: Piter.tv