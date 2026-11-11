  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:49
245
ylia_schabaldina Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемый в Ленобласти показал, как совершил похищение юноши ради выкупа в 15 млн

0 0

Парня удерживали в лесу рядом с поселком Лесное.

Следователи реконструировали обстоятельства резонансного преступления о похищении молодого человека с требованием выкупа. Для этого подозреваемого привезли в лесной массив Всеволожского района, сообщила пресс-служба  СУ СК России по Ленинградской области.

По предварительной версии, мужчина заранее подготовился к преступлению. На дороге он разложил шипы и остановил автомобиль юноши. Потом увел его в лес, 47‑летний подозреваемый угрожал 22‑летнему потерпевшему предметом, внешне похожим на пистолет Макарова. После этого он надел на молодого человека наручники и выдвинул требование о выплате 15 миллионов рублей за его освобождение.

Фигуранту дела предъявлено обвинение в похищении человека из корыстных побуждений. Сейчас мужчина находится под стражей, суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Видео: СУ СК России по Ленинградской области

Теги: похищение ленобласть
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии