Три синие машины столкнулись в Гатчине: появилось видео

Количество аварий в Петербурге и области из-за снегопада возросло в несколько раз.

В Петербурге третьи сутки бушует непогода, в результате чего на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается большое количество ДТП различной степени тяжести. Так, днем 6 февраля в Гатчине на заснеженной дороге произошло тройное ДТП. Мы публикуем эксклюзивное видео с места происшествия.

Как сообщили читатели Piter.tv, на улице 25 Октября столкнулись "Жигули", "Рено Логан" и еще одна легковушка. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что два автомобиля уперлись бамперами в третий. По предварительной версии "Рено" не справился с управлением и оказался на встречке, где в него врезались, ехавшие по своей полосе машины.

Участники происшествия дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. В результате столкновения никто не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщал, что появились фото и видео с места страшного ДТП под Тихвином.

Видео: Piter.tv