Товар привезли из Польши.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что на петербургской плодоовощной базе нашли тонну санкционных груш. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружили незаконные польские груши во время внеплановой инспекции. Товар весом в 1,05 тонны были пришлось изъять.

Запрет на ввоз некоторых товаров в Россию действует до 31 декабря следующего года.

Ранее мы сообщали о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо.

Фото:sztu.customs.ru