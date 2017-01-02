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На петербургской плодоовощной базе нашли тонну санкционных груш
Сегодня, 15:37
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IRINA_CHALKINA

На петербургской плодоовощной базе нашли тонну санкционных груш

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Товар привезли из Польши.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что на петербургской плодоовощной базе нашли тонну санкционных груш. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружили незаконные польские груши во время внеплановой инспекции. Товар весом в  1,05 тонны были пришлось изъять.

Запрет на ввоз некоторых товаров в Россию действует до 31 декабря следующего года.

Ранее мы сообщали о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо.

Фото:sztu.customs.ru

Теги: нвости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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