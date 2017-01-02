В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что на петербургской плодоовощной базе нашли тонну санкционных груш. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.
Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружили незаконные польские груши во время внеплановой инспекции. Товар весом в 1,05 тонны были пришлось изъять.
Запрет на ввоз некоторых товаров в Россию действует до 31 декабря следующего года.
Ранее мы сообщали о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо.
Фото:sztu.customs.ru
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