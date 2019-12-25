Купить билеты можно в кассах или на сайте РЖД.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что на праздничные дни между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные "Сапсаны". Об этом сообщили в РЖД.

Удлиненные составы пустят 11, 12 и 14 июня. Поезда будут курсировать между Северной столицей и Москвой 06.50 утра. А для тех, кто предпочитает вечерние маршруты 14 июня в столицу пустят поезд в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассах РЖД.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские водители застряли в длинной пробке в центе города из-за неработающих светофоров.

Фото:Piter.TV