Дорожная ситуация к 14:00 в Петербурге оценивается в 3 балла.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что петербургские водители застряли в длинной пробке в центе города из-за неработающих светофоров. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

Пробка образовалась от станции метро "Гостиный двор" до Литейного проспекта. В соцсетях автомобилисты отметили, что затруднение движения вызвали неисправные светофоры на данном участке.

По состоянию на 14:00 на этом участке пробка оценивалась в 3 балла.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев возмутила металлическая дверь на историческом здании в центре города.

Фото:яндекс.карты