Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что петербургские водители застряли в длинной пробке в центе города из-за неработающих светофоров. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".
Пробка образовалась от станции метро "Гостиный двор" до Литейного проспекта. В соцсетях автомобилисты отметили, что затруднение движения вызвали неисправные светофоры на данном участке.
По состоянию на 14:00 на этом участке пробка оценивалась в 3 балла.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев возмутила металлическая дверь на историческом здании в центре города.
Фото:яндекс.карты
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