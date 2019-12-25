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Петербуржцев возмутила металлическая дверь на историческом здании в центре города
Сегодня, 12:25
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nadezhda_sib

Петербуржцев возмутила металлическая дверь на историческом здании в центре города

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Горожане считают, что это портит исторический облик.

На доме №4 на Фонтанке появилась металлическая дверь. Ранее там располагалось историческое окно. Изменения возмутили активистов группы "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

Горожане считают, что современная дверь не вписывается в исторический облик набережной. По всей видимости, ее поставили совсем недавно, она заделана пенопластом. 

Они думают, что никто не заметит?

Если настолько паршивое отношение к Петербургу и его истории, зачем в центр лезть? Вот понять не могу.

возмутились жители города. 

Ранее жителей дома Кончиелова возмутил декор окон в памятнике культурного наследия. 

Фото: Ярослав Соколов / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: архитектура, историческое здание, металлическая дверь, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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