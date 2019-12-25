Петербуржцев возмутила металлическая дверь на историческом здании в центре города

На доме №4 на Фонтанке появилась металлическая дверь. Ранее там располагалось историческое окно. Изменения возмутили активистов группы "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".
Горожане считают, что современная дверь не вписывается в исторический облик набережной. По всей видимости, ее поставили совсем недавно, она заделана пенопластом.
Они думают, что никто не заметит?
Если настолько паршивое отношение к Петербургу и его истории, зачем в центр лезть? Вот понять не могу.
возмутились жители города.
Ранее жителей дома Кончиелова возмутил декор окон в памятнике культурного наследия.
Фото: Ярослав Соколов / Центральный район за комфортную среду обитания
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