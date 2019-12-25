Петербуржцев возмутила металлическая дверь на историческом здании в центре города

Горожане считают, что это портит исторический облик.

На доме №4 на Фонтанке появилась металлическая дверь. Ранее там располагалось историческое окно. Изменения возмутили активистов группы "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

Горожане считают, что современная дверь не вписывается в исторический облик набережной. По всей видимости, ее поставили совсем недавно, она заделана пенопластом.

Они думают, что никто не заметит?

Если настолько паршивое отношение к Петербургу и его истории, зачем в центр лезть? Вот понять не могу. возмутились жители города.

Ранее жителей дома Кончиелова возмутил декор окон в памятнике культурного наследия.

Фото: Ярослав Соколов / Центральный район за комфортную среду обитания