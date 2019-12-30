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Жителей дома Кончиелова возмутил декор окон в памятнике культурного наследия
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

Жителей дома Кончиелова возмутил декор окон в памятнике культурного наследия

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Градозащитники написали о том, что исторический облик фасада теперь уже не вернуть.

Активистов Центрального района Петербурга возмутила модернизация окон в доме-памятнике на Исполкомской, 5. Об этом они написали в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания" 13 января. 

На фотографии видно, что окна на втором этаже отличаются от остальных: жильцы поставили стеклопакеты и сделали кладку из белого кирпича. По словам градозащитников, таким образом петербуржцы нарушили закон, ведь менять конструкцию заполнения окон запрещено. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ужесточили правила за переоборудование фасадов. 

Фото: vk.com/mytndvor

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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