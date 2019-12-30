В Петербурге ужесточили правила за переоборудование фасадов

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге ужесточили правила наказания за переоборудование фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
В новом документе запрещено размещать дополнительные оконные проемы и входы или закладки уже существующих проемов. Также в Северной столице нельзя изменять навесы, козырьки и тип стекления.
За нарушение в городе на Неве обозначена ответственность в виде штрафа. Горожане заплатят от одной тысячи до пяти тысяч рублей, должностные лица от трех тысяч до 30 тысяч рублей, а юрлица от 20 до 100 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылся новый сервис для участников жилищных программ.
Фото:vk.com/voopiik_spb
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